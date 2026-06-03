Nigeria condena a muerte a cuatro personas por el ataque a una iglesia católica en 2022

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Lagos, 3 jun (EFE).- Un tribunal nigeriano condenó este miércoles a muerte por ahorcamiento a cuatro hombres tras ser declarados culpables del ataque perpetrado en junio de 2022 contra una iglesia que causó al menos 40 muertos en el estado de Ondo, en el suroeste del país.

“La fiscalía ha demostrado con éxito, más allá de toda duda razonable, los nueve cargos contra los acusados primero, segundo, tercero y cuarto”, dictaminó el juez Emeka Nwite, del Tribunal Federal Superior de Abuya, la capital del país.

Los atacantes dispararon contra los feligreses con rifles y detonaron explosivos dentro del templo durante el asalto, descrito como uno de los más mortíferos en la historia reciente del país africano, en el que murieron al menos 40 feligreses y otros 100 resultaron heridos en el ataque a una iglesia católica, en la ciudad de Owo, durante una misa de Pentecostés.

Los condenados —Idris Abdul Malik Omeiza (25), Al Qasim Idris (20), Jamiu Abdul Malik (26) y Abdul Haleem Idris (25)— se habían declarado inocentes de la masacre, y la defensa aseguró que apelarán las sentencias.

Según el dictamen judicial, los delitos por los que recibieron la pena capital incluyen la pertenencia al grupo terrorista yihadista Al Shabab y su escisión la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), así como conspiración para cometer un acto terrorista, secuestro, toma de rehenes y homicidio.

Por el contrario, el quinto acusado, Momoh Otuho Abubakar, fue absuelto por el tribunal debido a la falta de pruebas suficientes en su contra.

“Se ha hecho justicia a los fallecidos y a sus familias”, declaró el fiscal, Ayodeji Adedipe, al celebrar un fallo que consideró una reparación para las víctimas.

Por su parte, el gobernador del estado de Ondo, Lucky Aiyedatiwa, reaccionó al veredicto felicitando al poder judicial y asegurando que “el tribunal ha hecho lo correcto” en lo que calificó como “una victoria para nuestro estado y justicia para las víctimas y sus familias”.

Nigeria sufre ataques del grupo integrista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

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