Nigeria denuncia el arresto «xenófobo» de 42 nigerianos en Mozambique y pide su liberación

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nairobi, 9 mar (EFE).- Al menos 42 nigerianos fueron detenidos en Mozambique, según denunció el Gobierno de Nigeria, que calificó esta acción como «xenófoba» y aseguró que se realizó de forma arbitraria, por lo que pidió la liberación inmediata de estos ciudadanos.

«La repentina y selectiva redada dirigida solo contra nigerianos que se ha denunciado supone un ataque xenófobo contra los ciudadanos nigerianos», indicó la presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Nigerianos en la Diáspora (NIDCOM, por sus siglas en inglés), Abike Dabiri-Erewa, en un comunicado recogido este lunes por medios locales.

Dabiri-Erewa se mostró de acuerdo en que estos ciudadanos sean procesados en caso de haber infringido la ley, pero informó de que los detenidos son residentes legales y que, según el fiscal general mozambiqueño, no se han presentado cargos en su contra.

«Los nigerianos fueron seleccionados específicamente y detenidos en un mercado de repuestos, entre todos los comerciantes y personas presentes en el mercado, sin ninguna acusación ni explicación sobre los motivos de su detención», añadió.

También detalló que después de su detención, fueron golpeados y les robaron sus pertenencias personales, tras lo que algunos necesitaron asistencia médica.

Por todo ello, Dabiri-Erewa instó a las autoridades mozambiqueñas a liberar «inmediatamente» a los 42 nigerianos detenidos en el país. EFE

pmc/pa/llb

