Nigeria detiene a 18 personas vinculadas a la logística del grupo yihadista Boko Haram

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Nairobi, 25 mar (EFE).- El Ejército de Nigeria detuvo a 18 personas vinculadas con el suministro de material y la logística del grupo yihadista Boko Haram cuando se disponían a realizar una entrega en la localidad de Gubio, en el estado de Borno (noreste), informaron este miércoles las Fuerzas Armadas del país africano.

«Las confesiones iniciales sugieren que los individuos se vieron involucrados en el comercio ilícito principalmente debido a dificultades económicas personales, lo que refleja cómo los grupos criminales siguen explotando a personas vulnerables para sus operaciones», publicó el Ejército en su cuenta de la red social X.

Después de mostrar su preocupación por esta participación civil en las redes de apoyo de grupos terroristas, el Ejército advirtió «enérgicamente» contra este tipo de actos, pues proporcionar logística, inteligencia o asistencia es un «delito grave».

También recordó a la población que la lucha antiterrorista requiere de «un compromiso colectivo» y que la eficacia de las operaciones dependen «en gran medida» de la vigilancia, la cooperación y el apoyo activo de las comunidades locales.

«Se insta a los ciudadanos a denunciar de inmediato cualquier actividad sospechosa y a resistir cualquier intento de ayudar a elementos criminales», añadió el Ejército.

Asimismo, subrayó la importancia de dar apoyo socioeconómico a estas comunidades para reducir las vulnerabilidades locales.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur. EFE

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