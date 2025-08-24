The Swiss voice in the world since 1935

Nigeria extradita a China a un conocido criminal de ese país en coordinación con Interpol

Nairobi, 24 ago (EFE).- Nigeria extraditó a China a un conocido criminal de ese país en una operación en coordinación con la Interpol, informó este domingo la Policía nigeriana.

Según un breve comunicado difundido en la red social X, «la Policía de Nigeria, en una operación histórica ejecutada a través de la Oficina Central Nacional de la Interpol en Abuya (capital nigeriana), ha repatriado con éxito a Dai Qisheng, un fugitivo de alto perfil, a la República Popular de China».

«Esta acción decisiva (…) subraya el firme compromiso de la Policía en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional», añadió.

Según detalló la Policía, Dai es el líder de una banda criminal y estaba siendo buscado en la provincia china de Guizhou por «orquestar y liderar delitos violentos organizados» y huyó de su país en 2024 para buscar refugio en Nigeria tras la emisión de una orden de arresto contra él.

El criminal fue detenido el pasado día 8 y repatriado el 15, en un marco de «cooperación entre cuerpos de Policía».

«Esta operación no solo reafirma la determinación de la Policía de Nigeria de garantizar que ningún fugitivo encuentre refugio en Nigeria, sino que también refleja la solidez de las alianzas internacionales para abordar las amenazas cada vez más complejas en las redes criminales globales», concluyó el comunicado. EFE

lbg/ad

