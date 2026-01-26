Nigeria juzgará a varios militares por un supuesto complot para derrocar al Gobierno

1 minuto

Lagos, 26 ene (EFE).- Varios militares serán juzgados en Nigeria por una corte marcial por un supuesto complot para derrocar en 2025 al Gobierno del presidente del país, Bola Ahmed Tinubu, según informó este lunes el Ejército del país africano.

El pasado octubre, las Fuerzas Armadas confirmaron el arresto de 16 militares por «cuestiones de indisciplina», pero desmintieron entonces que el motivo fuera una supuesta conspiración para dar un golpe de Estado, como aseguraron varios medios nigerianos.

«El exhaustivo proceso de investigación, llevado a cabo de conformidad con los procedimientos militares establecidos, ha examinado cuidadosamente todas las circunstancias que rodean la conducta del personal afectado», afirmó este lunes el portavoz del Ejército, teniente general Sumaila Uba.

«Los hallazgos han identificado a varios oficiales con acusaciones de conspiración para derrocar al Gobierno, lo cual contradice la ética, los valores y los estándares profesionales exigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas de Nigeria», subrayó Uba, admitiendo ahora lo que las autoridades castrenses habían negado en octubre.

El portavoz añadió que «aquellos que tengan casos que responder serán procesados ​​formalmente ante los paneles judiciales militares correspondientes», sin precisar ni el número de uniformados que serán juzgados ni la fecha del juicio. EFE

bb/pa/fpa