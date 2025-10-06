Nigeria lanza una histórica campaña de vacunación dirigida a unos 109 millones de niños

2 minutos

Nairobi, 6 oct (EFE).- Nigeria, el país más poblado de África, lanzó este lunes la mayor campaña integrada de vacunación jamás realizada en el país, con el fin de llegar a unos 109 millones de niños de entre nueve meses y catorce años, informó la Alianza para las Vacunas (Gavi).

La campaña implica el uso de vacunas contra el sarampión y la rubeola, el virus del papiloma humano (que protege contra el cáncer de cuello uterino, la poliomielitis y otras vacunas de rutina, precisó Gavi en un comunicado, al calificar la «histórica campaña» como una iniciativa «audaz y ambiciosa».

La campaña es el resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Salud, Gavi, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una amplia red de organizaciones de la sociedad civil y donantes.

La iniciativa, a la que Gavi aporta 103 millones de dólares, se basa en años de inversión en sistemas de salud, incluyendo infraestructura de cadena de frío, capacidad de personal y herramientas digitales, que ahora se aprovechan para generar un impacto a gran escala.

«Esta campaña marca un hito para Nigeria y para la salud mundial en general (…). Llegar a más de cien millones de niños con vacunas que salvan vidas no es poca cosa», afirmó la gerente sénior de Havi en Nigeria, Jessica Crawford.

Nigeria, una de las principales economías y uno de los mayores productores de petróleo de África, es el país más poblado del continente con más de 230 millones de habitantes, de los que más de la mitad tienen menos de treinta años. EFE

pa/psh