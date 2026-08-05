Nigeria sube hasta un 80 % los sueldos del Ejército, enfrentado a yihadistas y criminales

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Nairobi, 5 ago (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, aprobó aumentos de sueldo de hasta un 80 % para los miembros de las Fuerzas Armadas del país, golpeado por la violencia de grupos yihadistas y bandas criminales dedicadas a secuestros masivos.

Según un comunicado divulgado a última hora del martes por la Presidencia nigeriana, los aumentos salariales serán de entre un 30 % y un 80 %, entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre y beneficiarán a unos 250.000 efectivos del Ejército.

Así, empezando por la parte superior de la estructura de las Fuerzas Armadas, los militares con un rango superior al de coronel (generales de brigada, generales de división, tenientes generales y generales) disfrutarán de una subida del 30 %.

Mientras, el personal cuyo rango esté entre coronel y suboficial disfrutará de un aumento del 50 % y los militares con rango entre sargento primero y soldado raso, de un 80 %.

El nuevo paquete salarial aumentará el gasto anual en sueldos del Ejército de 660.000 millones a 924.000 millones de nairas (de unos 420 millones a cerca de 590 millones de euros), detalló la Presidencia.

«Los hombres y mujeres que contribuyen a mantenernos seguros en nuestro hogares deben recibir apoyo y reconocimiento en el desempeño de sus funciones al servicio de nuestra nación», afirmó Tinubu, según el comunicado.

«Nuestra Administración seguirá dando prioridad al bienestar de las tropas y modernizando las Fuerzas Armadas mediante el suministro de armas y las herramientas tecnológicas necesarias para que puedan cumplir sus funciones», añadió.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad en el noreste del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Asimismo, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también opera en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Antes de esos ataques, en noviembre pasado, Washington y Abuya acordaron crear un grupo de trabajo conjunto dirigido por sus respectivos asesores de Seguridad Nacional, para impulsar la formación, el intercambio de inteligencia y las operaciones antiterroristas conjuntas.

Estas iniciativas se produjeron tras tensiones generadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara al Gobierno nigeriano de permitir una supuesta matanza de cristianos y amenazara con una posible intervención militar, mientras el país africano rechazó que esa fuera «la realidad sobre el terreno». EFE

lbg/jlp