Nigeria y Sudáfrica acuerdan reducir la «retórica incendiaria» por la violencia xenófoba

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Nairobi, 28 jul (EFE).- Los gobiernos de Nigeria y Sudáfrica acordaron reducir la «retórica incendiaria» que se da entre ambos países por la oleada de violencia xenófoba que vive el país de África austral desde hace meses, informó este martes el Gobierno sudafricano tras una misión diplomática en Abuya.

Tras una reunión mantenida el lunes entre una delegación encabezada por el ministro de Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, y representantes del Gobierno nigeriano, ambas partes «coincidieron en la necesidad urgente de reducir la retórica incendiaria en el discurso público y prevenir acciones hostiles», según publicó el portavoz del Ministerio de Exteriores sudafricano, Chrispin Phiri, en la red social X.

Lamola reiteró sus condenas a todas las formas de racismo, discriminación e intolerancia, y aseguró que la frustración en Sudáfrica por los delitos cometidos por extranjeros «jamás podrán utilizarse para justificar la violencia» contra ciudadanos de otros países.

«Si bien Sudáfrica no tolerará la actividad delictiva de ningún individuo, independientemente de su nacionalidad, tampoco permitiremos actos de justicia por mano propia ni violencia xenófoba contra los extranjeros que residen en nuestro país. Con este fin, se han realizado detenciones y las investigaciones pertinentes siguen en curso», dijo el ministro.

Tras ello, mostró su preocupación por tres incidentes que «intensificaron» las recientes tensiones, como el supuesto nombramiento en marzo por parte de la comunidad nigeriana de un gobernante tradicional denominado «rey Igbo» en la provincia de Cabo Oriental, lo que causó una «gran preocupación» en todo el país.

Además, expuso que más de 500 nigerianos han sido procesados en los últimos meses por su supuesta participación en el crimen organizado, el narcotráfico y el fraude financiero.

El ministro también habló sobre casos en los que agentes de seguridad se enfrentaron a resistencia violenta u obstrucción durante investigaciones criminales, y expresó «especial preocupación» por la ocupación ilegal de propiedades residenciales y comerciales en centros urbanos como Hillbrow (Johannesburgo) y Sunnyside (Pretoria).

«Estos incidentes han alimentado, a lo largo de los años, percepciones negativas sobre los ciudadanos nigerianos que viven en Sudáfrica. Abordar estos problemas con firmeza, equidad y dentro del marco legal es fundamental para el bienestar de ambas naciones», concluyó el ministro de Exteriores sudafricano.

El encuentro entre representantes de Sudáfrica y Nigeria llega después de meses de tensiones entre ambos países, en los que Nigeria ha llegado a convocar al embajador sudafricano en el país y a describir las acciones xenófobas como un «apartheid».

La tensión en Sudáfrica alcanzó su punto álgido el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que los indocumentados abandonasen el país.

Esta presión social ha derivado en los últimos dos meses en la salida del país de 72.906 personas, según el Gobierno sudafricano, aunque solo las repatriaciones a Zimbabue superan las 108.000, de acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades del país vecino.

Además de Nigeria o Zimbabue, países como Kenia, Uganda, Malaui, Ghana o Mozambique han repatriado en las últimas semanas a miles de ciudadanos. EFE

pmc/pcc