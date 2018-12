«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Liberan a marinos secuestrados de barco suizo 28 de octubre de 2018 - 18:49 Doce miembros de la tripulación de un buque mercante helvético, secuestrados en aguas nigerianas a mediados de septiembre, fueron liberados, informaron autoridades judiciales suizas. La liberación se produjo después de que la empresa Massoel Shipping, operadora del buque, pudiera negociar con los piratas, precisó este domingo la fiscalía del cantón de Basilea-Ciudad. La puesta en libertad tuvo lugar el 26 de octubre y las doce personas fueron conducidas a Suiza para ser entrevistadas, según un comunicado. Las autoridades judiciales de Basilea iniciaron un proceso por secuestro, detención ilegal y toma de rehenes en virtud de que los delitos tuvieron lugar en un barco que navegaba bajo pabellón suizo y Basilea es el puerto de base de los buques de gran calado. A los tripulantes liberados se les ofreció apoyo psicológico. “La reconstrucción exacta de los hechos es parte de una investigación de la policía criminal”, continuó el comunicado y agregó que los infractores son buscados internacionalmente en cooperación con otras autoridades. El secuestro El MV Glarus, que transportaba trigo, viajaba entre la capital comercial del suroeste, Lagos, y el centro petrolero del delta del Níger, Port Harcourt, cuando fue abordado por piratas, que se llevaron a 12 de los 19 tripulantes el 22 de septiembre. Ninguno era suizo. El secuestro con fines de rescate es un problema común en algunas partes de Nigeria. Varios extranjeros han sido secuestrados en los últimos años en la región meridional del delta del Níger, fuente principal del petróleo crudo que es el pilar de la mayor economía del África occidental.