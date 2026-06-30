Nike crece en Norteamérica pero cae en China y dispara su beneficio por aranceles

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Nueva York, 30 jun (EFE).- La empresa de ropa y material deportivo Nike cerró el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 1.100 millones de dólares, frente a los 211 millones del mismo periodo del año anterior, por la recuperación de aranceles previamente pagados en Estados Unidos bajo la ley IEEPA.

Tras la revisión judicial de estas tarifas, la compañía recibió devoluciones contabilizadas como ingreso extraordinario en el trimestre, lo que elevó de forma significativa el beneficio neto, informó en un comunicado.

En el conjunto del ejercicio fiscal 2026, Nike registró un beneficio neto de 3.100 millones de dólares, lo que supone un descenso del 3 % respecto al año anterior, mientras que los ingresos se situaron en 46.400 millones de dólares, prácticamente estables.

En el cuarto trimestre, los ingresos ascendieron a 10.970 millones de dólares, por encima de las previsiones del mercado, aunque supusieron un descenso del 1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Por regiones, las ventas en Norteamérica, su principal mercado, aumentaron un 3 % en el cuarto trimestre, hasta 4.830 millones de dólares, aunque quedaron ligeramente por debajo de lo previsto por los analistas.

En contraste, el negocio en China retrocedió un 12 % en el cuarto trimestre, hasta 1.300 millones de dólares.

El grupo registró caídas en su canal digital y en su red de tiendas propias, mientras que el canal mayorista mostró un comportamiento más sólido.

El consejero delegado, Elliott Hill, destacó en el comunicado que la compañía ha tomado «acciones decisivas» para reforzar su base operativa y reposicionar el negocio de cara al crecimiento a largo plazo, en un entorno que sigue mostrando debilidad en la demanda. EFE

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