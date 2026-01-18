Nikolai Mladenov, un diplomático de experiencia, ‘Alto Representante’ para Gaza

Sofía, 18 ene (EFE).- El búlgaro Nikolai Mladenov, confirmado por la Casa Blanca como miembro de la ‘Junta de Paz’ y Alto Representante para Gaza, es un diplomático con larga experiencia en Oriente Medio, donde fue representante de la ONU en Irak y coordinador para el proceso de paz.

Mladenov, de 53 años, es una de las figuras más reconocidas de la diplomacia búlgara de las últimas tres décadas.

Nacido en el seno de una familia cercana al antiguo régimen comunista de Bulgaria —su padre fue funcionario de inteligencia y su tío embajador—, pertenece a una generación de diplomáticos búlgaros formados tras el fin de la Guerra Fría.

Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía y posteriormente amplió sus estudios en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas en el King’s College de Londres.

Inició su carrera política en la Unión de Fuerzas Democráticas (UDF), una coalición de centroderecha proeuropea, por la que fue diputado durante tres años, entre 2002 y 2005.

Entre 2005 y 2007, Mladenov trabajó como asesor del Banco Mundial y del Parlamento de Irak, antes de volver al Parlamento de Bulgaria como diputado del partido conservador populista GERB.

Entre 2009 y 2010 fue, durante medio año, ministro de Defensa del país balcánico y, entre 2010 y 2012, ministro de Asuntos Exteriores.

Tras abandonar la política búlgara, Mladenov fue nombrado representante especial del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para Irak, en una época marcada por fuertes tensiones sectarias, violencia y una frágil transición política en el país árabe, invadido por Estados Unidos una década antes.

Entre 2015 y 2020 fue Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio y desde esa posición actuó como mediador entre israelíes y palestinos en un contexto de estancamiento político y escaladas de violencia recurrentes.

Aunque las limitaciones estructurales del proceso de paz eran evidentes, su trabajo fue reconocido ampliamente por su empeño y sus esfuerzos para reducir tensiones, facilitar ayuda humanitaria en Gaza y mantener abiertos los canales de comunicación entre las partes.

Tras abandonar la ONU, Mladenov siguió vinculado al análisis estratégico, la mediación de conflictos y el debate sobre seguridad internacional, con especial enfoque en Oriente Medio.

Desde 2022, es director general de la Academia Diplomática Anwar Gargash en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), desde donde ha defendido los ‘Acuerdos de Abraham’, la normalización entre Israel y varios países árabes, como EAU, Baréin y Marruecos, entre otros.

Mladenov —casado desde 2011 y padre de tres hijos— ha actuado además como profesor invitado del Washington Institute, un laboratorio de ideas centrado en Oriente Medio, considerado favorable a Israel. EFE

