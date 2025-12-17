Ningún sobreviviente entre los restos de la avioneta accidentada en el centro de México

Socorristas informaron el martes que ningún sobreviviente fue hallado hasta el momento entre los restos de la avioneta que se estrelló la víspera en el centro de México con 10 personas a bordo.

Los trabajos de recuperación de cuerpos continuaban en la zona industrial donde la avioneta privada Cessna Citation se desplomó sobre el mediodía del lunes, poco antes de llegar al aeropuerto de la ciudad de Toluca, a unos 50 kilómetros de la capital mexicana.

«No se localizaron sobrevivientes» entre los escombros del aparato, consumido casi en su totalidad por las llamas, dijo a la AFP un rescatista de la Cruz Roja local, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar.

Adrián Hernández, secretario de Protección Civil del Estado de México, donde ocurrió el percance, dijo a una radio local que «se han encontrado siete cadáveres».

La avioneta cayó sobre una bodega, pero ya se descartaron víctimas mortales en tierra.

Autoridades de aeronáutica informaron que la aeronave despegó del popular balneario de Acapulco (sur) con dos tripulantes y ocho pasajeros, entre ellos tres niños, de dos, cuatro y nueve años de edad.

La Fiscalía General mexicana inició una investigación sobre las causas que causaron el desplome de la avioneta, dedicada al servicio privado de pasajeros.

«Nos estamos desplomando», se escucha en un supuesto audio de uno de los pilotos divulgado por los servicios de emergencia, según los cuales los tripulantes intentaron aterrizar en una cancha de fútbol tras experimentar problemas en la aproximación.

