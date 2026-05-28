Ninis en la UE: mejora desde 2015, pero el 9 % para 2030 sigue lejos

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Bruselas, 28 may (EFE).- La tasa de jóvenes sin empleo, educación ni formación en la Unión Europea bajó al 11 % en 2025 desde el 15,2 % de 2015, aunque el objetivo comunitario del 9 % para 2030 sigue fuera del alcance de la mayoría, incluida España (11,5 %), según datos publicados este jueves por Eurostat.

Solo nueve países han alcanzado ya esa meta: Países Bajos (5,3 %), Suecia (5,9 %), Eslovenia (7,6 %), República Checa (8 %), Portugal (8 %), Irlanda (8,1 %), Malta (8,5 %), Luxemburgo (8,8 %) y Dinamarca (8,9 %). En el extremo opuesto, Rumanía registra el 19,2 %, casi cuatro veces más que los Países Bajos.

España, que en 2015 llegó al 19,4 %, se sitúa hoy a 2,5 puntos del objetivo.

Como en el conjunto de la UE, la tasa en España aumenta con la edad: del 5,4 % entre los jóvenes de 15 a 19 años al 13,4 % en la franja de 20 a 24 y al 15,6 % entre los de 25 a 29, frente al 5,3 %, 12,8 % y 14,7 % de la media comunitaria.

Los peores registros europeos los acumulan Rumanía, Bulgaria (13,8 %), Grecia (13,6 %) e Italia (13,3 %), aunque los dos últimos son también los que más han mejorado desde 2015, con descensos de 12,4 y 10,5 puntos porcentuales, respectivamente. Los únicos tres países que empeoraron su tasa en ese periodo fueron Alemania (1 pp), Luxemburgo (1,2 pp) y Austria (1,6 pp).

En España, en cambio, la mayoría de los ninis -hombres y mujeres- buscan trabajo sin encontrarlo: la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 5,9 %, solo por debajo de Grecia (6,3 %) en la UE.

La brecha de género

En la UE, el 12 % de las jóvenes de 15 a 29 años son ninis, frente al 9,9 % de los hombres. En España la diferencia es casi imperceptible (11,5 % y 11,4 %), aunque se amplía con la edad: entre los 25 y los 29 años, el 16,8 % de las jóvenes españolas son ninis frente al 14,4 % de los jóvenes, un patrón que se repite en toda la UE y cuya brecha alcanza los 6 puntos porcentuales en ese tramo de edad.

La razón es estructural: muchas mujeres ninis están fuera del mercado laboral sin buscar empleo activamente (8,3 % en la UE), mientras que entre los hombres predomina el desempleo activo (4,7 %).

El caso más extremo de brecha de género es Rumanía, con 11,2 puntos de diferencia entre mujeres y hombres. Bélgica, Estonia y Finlandia son los tres únicos países de la UE donde hay más ninis varones que mujeres.

Educación, factor diferencial

La educación es el factor protector más claro, tanto en España como en la UE: la tasa de ninis es del 12,8 % entre quienes tienen estudios bajos, del 11 % entre quienes tienen nivel medio y del 8 % entre los titulados universitarios.

España presenta una particularidad: los estudios medios y superiores arrojan la misma tasa (9,1 %), lo que sugiere que el título universitario no ofrece una ventaja apreciable frente a la formación secundaria postobligatoria a la hora de evitar el desempleo o la inactividad.

Vivir en una ciudad también reduce el riesgo en Europa: las urbes registraron un 10,3 % de ninis, frente al 11 % en municipios y periferias y al 12,2 % en zonas rurales.

En España, sin embargo, las diferencias territoriales son mínimas (11,2 % en ciudades, 11,9 % en municipios y 11,6 % en zonas rurales), a diferencia de Rumanía y Bulgaria, donde la brecha entre ciudad y campo supera los 20 y 18 puntos, respectivamente. EFE

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