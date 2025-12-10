Nissan se asocia con la británica Wayve para producir vehículos autónomos con IA

Tokio, 10 dic (EFE).- El fabricante de automóviles japonés Nissan anunció este miércoles la firma de un acuerdo con la compañía británica de ‘software’ Wayve para producir coches con conducción autónoma que integren la tecnología de inteligencia artificial (IA) de la firma, cuyo primer modelo se lanzará en Japón en 2027.

Los vehículos sujetos al acuerdo incorporarán Wayve AI Driver, un sistema basado en IA que promete mejorar aún más la funcionalidad y comodidad de los automóviles japoneses, priorizando la seguridad y adaptación ante nuevas ciudades y escenarios, indicó Nissan en un comunicado.

El primer modelo, que está previsto que se lance al mercado japonés a partir de abril de 2027, aprenderá de las diversas condiciones de conducción del mundo real a través de la IA, lo que le permitirán seguir desarrollando su ‘software’ para mejorar la competitividad del vehículo a largo plazo.

«Esta alianza es un paso importante en la misión de revolucionar la movilidad, con experiencias de conducción más seguras, intuitivas y cómodas para los clientes de todo el mundo», declaró el presidente de Nissan, Iván Espinosa, en un comunicado.

Este proyecto forma parte de la nueva generación de los modelos de Nissan que incluyen su tecnología de conducción autónoma ProPILOT, introducida por primera vez en 2016, con el objetivo de lograr fabricar vehículos totalmente autónomos.

Será la primera vez que las tecnologías desarrolladas por la británica Wayve se usarán en vehículos fabricados a gran escala, indicaron las firmas, que añadieron que su integración con los sistemas de sensores, radares y escaneo posicional del sistema ProPILOT, «lograrán una conducción inteligente apta para numerosos tipos de vehículos».

El objetivo es poder dar al conductor una experiencia más autónoma tanto en autopistas como en entornos urbanos complejos para «acelerar la transición hacia un futuro de movilidad inteligente», según Espinosa.

Establecida en 2017, Wayve ha atraído la atención de los inversores por su sistema de conducción autónoma, basado en el autoaprendizaje, más que en el uso exclusivo de los protocolos regulados, una aproximación similar a la adoptada por el gigante estadounidense Tesla.

Entre los inversores de la británica se encuentran importantes empresas como Nvidia, Microsoft, Softbank o Uber.

El acuerdo de Nissan y Wayve se produce en un momento en el que la firma japonesa atraviesa serias dificultades financieras, lo que le ha llevado acometer una reestructuración de sus operaciones y negocios, y a anunciar el despido en los próximo años de aproximadamente el 15 % de su plantilla global. EFE

