Nissan vende su sede en Japón por 547 millones de euros entre reestructuración

2 minutos

Tokio, 6 nov (EFE).- El fabricante japonés de vehículos Nissan ha acordado vender su sede en la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio, por 97.000 millones de yenes (547 millones de euros), anunció este jueves, como parte de un plan de reestructuración que le llevará a cerrar siete de sus diecisiete plantas y recortar 20.000 empleos.

Nissan declaró, en un comunicado, que obtendrá un beneficio de 73.900 millones de yenes (417 millones de euros) por la venta de la sede central a una empresa inmobiliaria con base en Tokio.

No obstante, el fabricante precisó que pasará a alquilar las instalaciones y por tanto mantendrá las operaciones en su sede, aunque no indicó cuánto pagará por el alquiler.

Nissan atraviesa una situación financiera delicada por la caída de sus ventas en Estados Unidos y China. La venta de su sede se enmarca en una reestructuración de operaciones, que comportará el cierre de sus diecisiete plantas y le llevará a recortar 20.000 empleos a nivel global en los próximos años.

«Los fondos obtenidos con esta operación acelerarán las iniciativas de modernización y transformación de las instalaciones» como parte de su plan de reestructuración, dijo la compañía.

El anuncio de venta llegó horas antes de que Nissan publique los resultados financieros de su primer semestre fiscal (abril-septiembre), en el que pronostica unas pérdidas operativas de 30.000 millones de yenes (170 millones de euros).

El fabricante estimó el pasado viernes que incurrirá en unas pérdidas operativas de 275.000 millones de yenes (unos 1.555 millones de euros) durante el ejercicio fiscal en curso, que concluirá a finales de marzo de 2026. EFE

