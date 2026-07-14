Niza, entre la emoción y la polémica en el décimo aniversario del atentado con un camión

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Niza (Francia), 14 jul (EFE).- Diez años después del atentado que provocó 86 muertos y más de 450 heridos en el Paseo de los Ingleses, Niza rinde homenaje este martes a las víctimas arrolladas por un camión con una ceremonia presidida por Emmanuel Macron, que coincidirá con la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España y en la que se les dedicará un minuto de silencio.

El 14 de julio de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel arrolló durante casi dos kilómetros a la multitud que acababa de asistir a los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional. Iba al volante de un camión de 19 toneladas y dejó tras de sí una ciudad golpeada, familias destrozadas y miles de personas traumatizadas antes de ser abatido por la policía.

Entre los 86 fallecidos había 15 menores, personas de múltiples edades y nacionalidades. Las víctimas procedían de 19 países y el ataque convirtió para siempre la celebración del 14 de julio en Francia en una fecha de duelo.

Niza conmemora este martes el décimo aniversario de ese atentado con una jornada de homenaje marcada por la emoción, pero también por la polémica política suscitada por la presencia de Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.

El día comenzó con el tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional francesa, en el que desfilaron, entre aplausos del público, bomberos, efectivos del SAMU, ambulancias y otros servicios de emergencia que participaron en el dispositivo desplegado tras el atentado.

Le Pen asistió invitada por el alcalde de la ciudad, Éric Ciotti, y volverá a estar presente por la tarde, junto a su delfín, Jordan Bardella, en la ceremonia oficial que presidirá Macron.

Su presencia ha provocado críticas de la oposición, que acusa al alcalde de politizar el homenaje.

«Lamento que se politice un homenaje que ante todo debe ser solemne y dirigido a las víctimas», declaró a France 3 Anthony Borré, dirigente del partido Horizons y antiguo colaborador del exalcalde Christian Estrosi.

Desde la izquierda se ha denunciado la invitación como un error político. Ciotti respondió que la ciudad había invitado a todos los presidentes de los grupos de la Asamblea Nacional.

Le Pen está en Niza después de que el Tribunal de Apelación de París confirmara su condena por malversación de fondos públicos. Pese a ello, anunció que será candidata a las elecciones presidenciales del próximo año.

Más allá de la controversia, Niza vivirá por la tarde el principal acto de unas conmemoraciones que comenzaron el domingo y que han reunido a víctimas, familiares y autoridades en momentos de fuerte emoción y recogimiento.

La ceremonia oficial comenzará a las 18:00 horas (16:00 GMT) en la plaza Masséna, presidida por Macron, con la presencia de las familias de los 86 fallecidos, supervivientes del atentado y representantes de las instituciones francesas.

El homenaje incluirá varios momentos simbólicos, como el sobrevuelo del paseo marítimo por los aviones de la Patrulla de Francia y las intervenciones de las asociaciones de víctimas, del alcalde de Niza y del presidente francés.

Después habrá un espectáculo de drones y la iluminación del Paseo de los Ingleses, donde tuvo lugar el atentado, con 86 haces de luz, uno por cada víctima mortal. Coincidiendo con ese momento, se dedicará un minuto de silencio al inicio de la semifinal del Mundial de fútbol que enfrentará a las selecciones francesa y española. EFE

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(foto)(vídeo)