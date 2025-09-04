No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox

Valladolid, 4 sep (EFE).- Las Cortes de Castilla y León no pondrán en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales, cuya creación registró el pasado viernes los grupos parlamentarios UPL-Soria Ya y Mixto, al manifestar este jueves su negativa el PP y Vox, que sumarían una mayoría en caso de votarse su constitución.

El portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha justificado su decisión en que el operativo ha estado «a la altura», aunque se ha visto superado por «condicionantes extremos» que hacían a estos fuegos «imparables», mientras que David Hierro (Vox) ha incidido en que se trata de un tema judicializado y que para asumir responsabilidades políticas no hace falta ninguna comisión parlamentaria.

Gavilanes, además, ha subrayado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ya dio suficientes explicaciones en el pleno extraordinario del pasado viernes y que una comisión de investigación «no es en absoluto procedente».

Por su parte, Hierro ha insistido en que «la cuestión es demasiado importante y grave», incluso con muertes de miembros del operativo, que a su juicio deben investigar los tribunales y no un grupo de procuradores porque, considera, la solicitud de responsabilidades ha de recaer en los ciudadanos con su voto, en referencia a las elecciones que se prevén en marzo.

El portavoz de Vox, además, ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, para que «den explicaciones y se saquen responsabilidades políticas».

«Que investiguen los jueces, no los procuradores para cobrar una comisión, ese dinero, insisto, puede ir a cosas mucho más importantes», ha aseverado.

Según el artículo 50 del Reglamento de las Cortes, una vez registrada la comisión de investigación y publicada en el Boletín Oficial de la Cámara, los grupos parlamentarios tienen 15 días para mostrar su rechazo a la creación de esta comisión, que se constituiría automáticamente si nadie se opone.

Sin embargo, el PP ya ha confirmado que se opondrá a su creación, por lo que se dirimirá ante el pleno su puesta en marcha y se rechazará si se opone la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, que superan la suma de once procuradores de Vox y los 31 del PP.

«Voluntad política»

Minutos antes de este anuncio, los procuradores del Grupo Mixto, Francisco Igea y Pablo Fernández (Podemos), han defendido la viabilidad de llevar a cabo esta comisión de investigación ante la cercanía del final de la legislatura y han remarcado que es una cuestión de voluntad política.

«Depende única y exclusivamente de la voluntad política de los partidos», ha subrayado Fernández, que ha recordado que registraron esta comisión tras el pleno del pasado viernes porque Mañueco no pidió perdón ni asumió responsabilidades por la gestión de los incendios.

Ha adelantado que, si Vox no la apoya, sería «vergonzoso y lamentable», ya que blanquearía la «gestión criminal del Partido Popular».

La portavoz socialista, Patricia Gómez, ha asegurado que su partido no se opondrá a la creación de esta comisión de investigación, mientras que el otro grupo proponente, UPL-Soria Ya, no ha comparecido en la rueda de prensa. EFE

