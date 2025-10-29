No hay españoles afectados por el huracán Melissa en el Caribe, según Gobierno de España

2 minutos

Redacción Internacional, 29 oct (EFE).- El Gobierno de España dijo este miércoles no tener constancia de ningún español afectado por el huracán Melissa, que actualmente es de categoría 1 pero que golpeó con dureza Haití, República Dominicana, Jamaica y Cuba dejando a su paso al menos 24 muertos.

Según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores español a EFE, ninguna de las embajadas en los países afectados ha reportado algún connacional afectado por el huracán.

«Las representaciones de España en los países afectados están haciendo desde el primer momento un seguimiento de la situación y están preparados para ofrecer toda la asistencia consular necesaria», agregó el Gobierno.

También insistió en «seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado» tanto por las vías oficiales de cada país como por los canales de Exteriores.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio, la demarcación consular de Cuba tiene registradas 186.214 personas como residentes y 253 como no residentes; en República Dominicana, 37.793 personas registradas como residentes y 473 como no residentes; en Jamaica, 209 españoles residentes y 9 no residentes; en Bahamas, 128 como no residentes, y en Haití 75 españoles residentes y 8 no residentes.

El huracán Melissa atravesó el martes la isla de Jamaica como un huracán de categoría 5, provocando graves destrozos y dejando al menos cuatro muertos, e impactó Cuba en la madrugada del miércoles con una fuerza de categoría 3.

Además, también ha afectado con dureza República Dominicana y Haití, donde al menos 20 personas han perdido la vida por el fenómeno meteorológico.

Melissa se dirige ahora hacia Las Bahamas como huracán de categoría 1. EFE

