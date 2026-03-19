No hay una solución militar a la actual situación en Oriente Medio, dice Albares a la BBC

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Londres, 19 mar (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, condenó este jueves los ataques israelíes e iraníes contra instalaciones energéticas, y resaltó que no hay una solución militar a la actual situación en Oriente Medio, por lo que pidió una desescalada y el retorno a la diplomacia y la mesa de negociaciones.

En unas declaraciones a la cadena BBC, Albares dijo que estos ataques son «extremadamente peligrosos para la vida humana y el medio ambiente, y ya estamos viendo el tremendo impacto en los precios de la energía. Esto perjudica el bienestar de nuestros ciudadanos.»

Los precios del gas subieron hoy después del ataque israelí del miércoles contra el campo de gas natural de South Pars, en Irán, y el iraní contra el complejo energético Ras Raffan, en Qatar.

El ministro puntualizó que esta es una guerra sobre la que Europa no fue consultada ni informada, pero que «estamos sufriendo las consecuencias», que ha puesto en peligro la vida de millones de personas y «desestabilizado por completo Oriente Medio».

Agregó que ahora Israel y Estados Unidos tienen objetivos diferentes en la guerra, pero que lo «importante es que quienes la iniciaron se den cuenta de que está fuera de control, que no vemos con claridad cuánto tiempo puede durar.»

«Vemos lugares como Líbano, con un millón de personas desplazadas. Es una verdadera lástima para la humanidad que el bienestar de todos en la Tierra se vea comprometido, especialmente el de los españoles y los ciudadanos europeos. Por lo tanto, no existe una solución militar para la situación actual.», subrayó.

Sobre la relación entre España y EE.UU., Albares indicó que desde el principio los dos países han estado unidos ante la agresión rusa por la invasión de Ucrania y recordó que la Unión Europea (UE) ha sufragado la mayor parte del coste en esa guerra, tanto financiero como en el suministro de armas, para apoyar «la democracia y la liberad» ucranianas.

«Fue una decisión común, una decisión común de Europa y Estados Unidos, la de apoyar la libertad, la democracia, el derecho internacional y rechazar las declaraciones de agresión», insistió.

Pero en cuanto a Irán y Oriente Medio, «no sabíamos nada», señaló el jefe de la diplomacia española, ya que todos los gobiernos europeos se enteraron del actual conflicto al despertarse el pasado febrero y ver las imágenes de los ataques en las pantallas de televisión.

Consideró importante que Europa dé un salto adelante en su soberanía en materia de seguridad, por eso -dijo- España aboga por una mejor integración de las industrias de defensa europeas y por la creación de un ejército europeo.

«No para reemplazar a los ejércitos nacionales, sino para crear una fuerza de respuesta rápida que garantice nuestra propia disuasión», puntualizó.

Asimismo, enfatizó que la acción unilateral emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán fue una violación del derecho internacional porque no se ajusta a la Carta de la ONU ni a sus principios.

Por eso, el derecho internacional sigue siendo «la mejor vía» para mantener buenas relaciones con todos los países.

Albares añadió que España fue muy clara desde el principio del conflicto porque tiene «una política exterior coherente» que defiende los mismos objetivos y principios en Ucrania, Oriente Medio o Groenlandia, ya que se «trata de apoyar la diplomacia, la negociación y la Carta de las Naciones Unidas». EFE

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