No sólo es petróleo: EE.UU. busca desmantelar las misiones médicas de Cuba en las Américas

La Habana/Panamá/Castries/Georgetown, 16 feb (EFE).- La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de EE.UU. de que no colaboren en prácticas que tacha de «trabajo forzado».

La maniobra estadounidense tiene consecuencias económicas drásticas, porque la exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, con el turismo y las remesas, todas ellas afectadas por la presión de Washington.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

De un lado, los países anfitriones acceden a personal sanitario cualificado y pueden mejorar de forma rápida y eficiente los sistemas de salud de sus países. Además, los médicos desplazados obtienen un salario en dólares mejor que el que perciben en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

Por otro, de acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85 % del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.

Por eso, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó este sistema de «esquemas de trabajo forzado», con «prácticas laborales abusivas y coercitivas»; algo que el Gobierno cubano rechaza.

En consecuencia, Rubio -partidario de la mano dura con el Gobierno cubano desde el inicio de su carrera- anunció que revocaría las visas de los funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en la contratación de personal cubano.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6.000 y los 8.000 millones de dólares (5.150 y 6.975 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior.

Caribe bajo presión

Las nuevas sanciones de EE.UU. contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en Latinoamérica y, especialmente, el Caribe.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron al inicio estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales (OECS, en inglés) explicó a EFE que algunas de las islas han decidido suspender el programa, mientras que otras todavía están presentando quejas ante Estados Unidos.

Bahamas anunció en junio pasado la suspensión de la contratación de personal médico cubano y la cancelación de sus convenios vigentes con La Habana, con la idea de empezar a contratar directamente al personal sanitario, algo que por el momento no se ha materializado.

Granada informó en septiembre pasado que equipararía las condiciones de los médicos cubanos a las de sus nacionales, y Antigua y Barbuda anunció en enero que había reclutado a 120 enfermeros de Ghana, aunque sin finalizar expresamente su acuerdo con Cuba.

Guyana ha puesto fin, en silencio, este febrero al sistema, según medios locales.

Trinidad y Tobago, por su parte, ha adelantado que su prioridad ahora es reclutar profesionales locales. Desde 2003 un total de 770 médicos cubanos han trabajado en el país.

La incógnita venezolana

Venezuela era un país fundamental en este sistema y su continuidad está ahora en duda con la tutela de Washington a Caracas luego de la intervención militar que condujo a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Según cifras oficiales, en junio de 2025 había cerca de 13.000 profesionales cubanos en el país suramericano, en su mayoría médicos. Caracas pagaba estos servicios con petroleo, algo ahora vedado.

Ninguno de los dos países ha dado por cancelado el convenio de 2000 que regía el sistema de cooperación y su futuro es una incógnita.

Guatemala, una de las misiones más estables y antiguas, anunció este febrero que cerraría este año de manera «progresiva» el acuerdo. Actualmente se desempeñan en el país centroamericano 412 profesionales cubanos.

Honduras, con 120 médicos, mantiene por el momento la colaboración, pero además de la presión interna hay denuncias de ONG locales y el acuerdo caduca este año, con lo que está en juego su renovación.

En Nicaragua también hay personal médico de la isla, aunque se desconoce la cantidad. Managua, que recientemente obligó a los cubanos a solicitar visa para entrar en su territorio, no ha indicado por el momento cambios en su acuerdo sanitario con Cuba. EFE

