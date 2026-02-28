No se han producido impactos de misiles iraníes hasta el momento, según Emergencias

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que no ha recibido ninguna alerta por impactos de misiles hasta el momento, después de que Irán lanzara tres andanadas de misiles contra Israel en represalia por el ataque a su territorio.

«No se han recibido informaciones de impactos de misiles», recoge el comunicado.

Los paramédicos del MDA han atendido hasta el momento a «varios individuos» que resultaron heridos de camino a los espacios seguros por cuadros de ansiedad.

El Ejército de Israel ha detectado hasta ahora el lanzamiento de tres andanadas de misiles en su territorio que han hecho sonar las alarmas en todo el país, movilizando a la población hacia búnkeres y habitaciones reforzadas.

«En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados», indicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.EFE

