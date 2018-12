«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Salvemos a los insectos que no podemos ver Luigi Jorio 15 de noviembre de 2018 - 09:54 ¿Cómo podemos detener el declive de los insectos en Suiza? La interrogante es central en la primera jornada nacional dedicada a los insectos que coincide con un exhorto al sector político para que tome cartas en el asunto. Para aquellos a los que no les gustan las moscas o se sienten el blanco de los mosquitos les parecerá una buena noticia, aunque en realidad es bastante alarmante: en menos de 30 años, tres cuartas partes de los insectos con alas han desaparecido, según un estudio realizado en Alemania. “En Suiza también hay estudios que muestran el declive de algunas especies, pero no tenemos una visión general de la situación”, explica Sebastian Jaquiéry, miembro del comité de la Federación Suiza de Amigos de la Naturaleza. Respecto a los insectos voladores, se estima que más del 40% de las especies presentes en Suiza están en peligro. Por el momento, las causas de la desaparición de insectos no están claras, subraya Jaquiéry. “Pero sabemos que la explotación intensiva del medio ambiente por el hombre, el uso de pesticidas en los campos, la creciente mecanización en los jardines y la agricultura y la contaminación lumínica tienen una influencia negativa”. Así, una sola farola atrae a cientos de insectos cada noche que finalmente mueren de agotamiento a fuerza de dar vueltas alrededor de la fuente de luz. Según Jaquiéry, esa situación debería preocupar a todo el mundo, incluso a aquellos que maldicen el simple zumbido de un insecto. “Los insectos son un elemento irremplazable de nuestra ecología. Aseguran la polinización de muchas plantas cultivadas y silvestres, contribuyen a la calidad de los suelos y son la base de la cadena alimentaria”, recuerda el especialista. Una jornada de los insectos Para concienciar a la población suiza, las asociaciones BirdLife e Insect Respect organizan este jueves, 15 de noviembre, la primera jornada nacional de los insectos. “Todo el mundo puede contribuir a la protección de los insectos, por ejemplo, favoreciendo la agricultura biológica y estacional, disponiendo nidos para los insectos o dejando espacios naturales en su propio jardín”, indica Jaquiéry. Los mosquitos, las moscas y otras especies en contacto con los seres humanos no son los únicos que necesitan protección. También hay insectos menos visibles, o incluso invisibles, porque son discretos o ya están desapareciendo. A través de una petición, algunas asociaciones, entre las cuales los Amigos de la Naturaleza, la Unión de Agricultores Suizos y la organización paraguas de los apicultores suizos, también piden una intervención política. En particular, el texto pide que se aclaren las razones y el alcance de la extinción de los insectos en Suiza y que se apliquen los planes de acción ya decididos por el Consejo Federal (Gobierno) sobre biodiversidad, salud de las abejas y productos fitosanitarios. La petición, que ha reunido 24 000 firmas, será presentada al gobierno durante la sesión de invierno de las cámaras federales. “Esperamos que el Parlamento convierta nuestra solicitud en una moción, para que el Gobierno ponga fondos a disposición de la investigación”, puntualiza Jaquiéry.