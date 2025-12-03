No son niños durmiendo en el piso de una celda en la frontera entre EE.UU. y México, es IA

Bogotá, 3 dic (EFE).- Un video que muestra a varios niños durmiendo en el suelo no se grabó en un centro de detención de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, como afirman usuarios en redes sociales, que señalan que los menores son de origen latino, sino que fue generado con inteligencia artificial (IA).

Usuarios de plataformas como Instagram, TikTok y Facebook comparten dicha grabación acompañada de la siguiente afirmación: «Niños latinos, separados forzosamente de sus familias, durmiendo en un piso de concreto con solo papel aluminio como cobija aunque sea invierno (sic)».

Este mensaje circula en medio de la ola de deportaciones masivas en Estados Unidos que busca expulsar un millón de extranjeros al año, una cifra que se ha convertido en una prioridad para la Casa Blanca.

«Y supuestamente USA es un país moderno que no abusa de los derechos de las personas y está prohibido discriminar por raza o color», comenta un internauta en una de las publicaciones.

HECHOS: El video en el que aparecen varios niños abrazados en el suelo y cubiertos de mantas metálicas no se filmó en un centro de detención de la frontera entre EE.UU. y México, sino que se creó con inteligencia artificial (IA), como lo demuestra una búsqueda inversa en Google, el análisis de la pieza y una revisión con herramientas de detección de IA. Además, ningún medio de comunicación fiable registró las imágenes mencionadas.

El video está creado con IA

En primer lugar, una búsqueda inversa del video en Google condujo a una publicación de la cuenta @multisoversoviral1 de TikTok fechada el 22 de noviembre en la que se ve la misma grabación viralizada.

Las imágenes en las que aparecen los niños entre rejas presentan inconsistencias que denotan el origen sintético del material, como la mano de uno de ellos a la que le falta un dedo o la pose excesivamente estática de todos los menores.

Por otro lado, la manta sobre la que el chico apoya la cabeza simula cubrir otro cuerpo que no se ve en las imágenes, de las que no hay registro en ningún medio de comunicación fiable.

Además, dicho perfil almacena otros contenidos que presentan indicios de IA, como un video publicado el 13 de noviembre en el que aparece una joven abrazando a su madre y en el que se pueden oír incoherencias en la locución e inconsistencias en el aspecto de la mujer más adulta.

La herramienta ‘Sightengine’ arroja un 98 % de probabilidades de que el video se haya creado artificialmente y especifica que su posible origen podría ser Sora, una aplicación de generación de videos con IA.

Otro recurso de detección de contenidos desarrollados artificialmente, ‘Fake Image Detector’, indica que el fotograma en el segundo 0.05 del video probablemente se generó digitalmente o se manipuló con ayuda de una computadora.

Deportaciones en Estados Unidos

La viralización del video coincide con el inicio del operativo migratorio de gran escala en Nueva Orleans (Luisiana) encabezada por la Patrulla Fronteriza, agencia que encabeza la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr deportaciones masivas, según informó EFE.

La Casa Blanca ha echado mano de los agentes fronterizos para intensificar redadas en Los Ángeles, Chicago, y más recientemente en Charlotte, donde se arrestaron más de 200 personas en el operativo ‘La telaraña de Charlotte’, que concluyó el pasado 20 de noviembre.

Por otro lado, la justicia estadounidense suspendió en septiembre el plan de la Casa Blanca que buscaba deportar inmediatamente a Guatemala a más de 300 menores de edad que ingresaron solos y están bajo custodia de las autoridades.

En definitiva, el video que muestra a un grupo de niños durmiendo en una celda en la frontera entre Estados Unidos y México está generado artificialmente, como lo demuestra una búsqueda inversa en Google y el análisis del video. EFE

