Los nombres preferidos para los bebés suizos 20 de agosto de 2018 - 11:33 Emma y Noah fueron los nombres preferidos por los suizos para llamar a sus hijos en 2017. Noah se ha mantenido en el primer sitio desde 2014, de acuerdo con informaciones proporcionadas este lunes por fuentes oficiales. En Suiza se registraron 76 505 nacimientos en 1987 y 87 381 en 2017, pero la Oficina Federal de Estadística no solamente publica las cifras de los nuevos habitantes sino también sus nombres. Y esto último desde hace ya tres décadas. Para las niñas, el año pasado los tres primeros puestos fueron para Emma (478), Mia (420) y Sofia (352). En el caso de los niños, los nombres más utilizados fueron Noah (490), Liam (434) y Luca (360). En esto de elegir el nombre de los hijos, a veces hay diferencias marcadas entre las regiones lingüísticas. Los primeros nombres en la clasificación de la Suiza de habla alemana fueron Noah y Mia. Gabriel y Emma, los más comunes en la Suiza francófona. En la Suiza italiana, Leonardo y Sofia se ubicaron a la cabeza, mientras que en la región de idioma romanche se prefirieron Gian y Angelina.