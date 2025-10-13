Nobel Aghion cree que barreras arancelarias son un «obstáculo» para crecimiento económico

Copenhague, 13 oct (EFE).- El francés Philippe Aghion, galardonado este lunes junto a otros dos expertos con el Nobel de Economía 2025, calificó de «obstáculo» para mantener el crecimiento económico global las barreras arancelarias impulsadas por Estados Unidos y defendió la necesidad de una línea aperturista.

«Veo nubes oscuras actualmente acumulándose, empujando a favor de poner barreras al comercio y a la apertura», dijo en conversación telefónica Aghion durante la rueda de presentación del premio en la sede de la Real Academia de las Ciencias sueca.

Aghion defendió la necesidad de mercados grandes «para crecer, para que haya más posibilidades para intercambiar ideas, más competitividad, más transferencia de tecnología».

«La apertura es el motor del crecimiento, cualquier cosa que se ponga en medio es un obstáculo», sostuvo.

Aghion defendió también impulsar políticas que inviten a las empresas a apostar por el crecimiento verde, ya que éstas «no innovan espontáneamente de forma sostenible», sino por las tecnologías que les han dado éxito.

El Nobel francés instó también a recuperar el terreno perdido frente a Estados Unidos y China y a «reconciliar las políticas industriales con la innovación y la competitividad».

«Creo que los países europeos deben darse cuenta de que no deberíamos dejar que EE.UU. y China sean líderes tecnológicos y perder frente a ellos», afirmó.

Aghion abogó por la creación de un «ecosistema apropiado de innovación» y puso a Suecia como ejemplo de integración de mercados, políticas e innovación.

Aghion fue galardonado con el Nobel de Economía junto al estadounidense Joel Mokyr y el canadiense Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación», según el fallo de la Academia. EFE

