Nobel de la Paz de Colombia dice que detención de Maduro por EEUU fue «ilegal»

El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, dijo este jueves que la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro fue «ilegal» pese a que el depuesto gobernante era «ilegítimo».

Maduro fue detenido la madrugada del pasado 3 de enero en una operación del Ejército de Estados Unidos que incluyó bombardeos a Caracas y en otras regiones del país, donde murieron cerca de un centenar de personas.

Tras su captura, Maduro fue encarcelado en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico.

«Lo que hizo Estados Unidos es ilegal» porque «violó el derecho internacional» y creó un «precedente que es muy peligroso», dijo Santos en Panamá durante un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Sin embargo, «la mayoría de la gente se puso muy contenta porque hayan cogido a Maduro y lo hayan llevado a una cárcel» pues lo responsabilizan de «cantidad de crímenes de lesa humanidad», agregó entre aplausos del público, constató un periodista de la AFP.

Tras la caída de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió el poder y realizó varios acuerdos con el gobierno estadounidense de Donald Trump, lo que ha desconcertado a una parte de la comunidad internacional, que no reconocían al gobierno chavista.

Rodríguez «también es ilegítima y los demás miembros del régimen de Maduro, también ilegítimos, están ahora controlando el país ¿Quién entiende eso?», indicó Santos, expresidente de Colombia entre 2010 y 2018.

El exmandatario pidió para Venezuela una «transición con certidumbre» donde la oposición tenga una mayor protagonismo y América Latina un papel «determinante» con «una sola voz».

«América Latina debería llamar a Trump para decirle: discutamos eso porque Venezuela es parte de nuestra región», indicó.

Santos ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 por firmar un acuerdo de paz con la guerrilla colombiana de las Farc, tras más de 50 años de guerra.

