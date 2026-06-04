Nobel Rigoberta Menchú insta a poner a personas en el centro de las ciudades inteligentes

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Puebla (México), 4 jun (EFE).- La ganadora del Premio Nobel de la Paz y activista por los derechos humanos, la guatemalteca Rigoberta Menchú llamó este jueves a colocar a las personas en el centro del desarrollo tecnológico y advirtió que la inteligencia artificial (IA) y las ciudades inteligentes solo tendrán sentido si contribuyen a construir comunidades más justas e incluyentes.

Durante la jornada de clausura del Smart City Expo LATAM Congress 2026, celebrado en Puebla (centro de México), Menchú afirmó ante representantes de gobiernos, empresas y organismos internacionales que “no puede existir una ciudad inteligente si no existen ciudadanos inteligentes”.

La activista guatemalteca sostuvo que el conocimiento científico y tecnológico debe estar al servicio de toda la humanidad y consideró que herramientas como la IA no deben desplazar el papel de las personas en la construcción del bienestar colectivo.

Asimismo, llamó a fortalecer la cooperación, la diversidad y el respeto mutuo como pilares del desarrollo urbano y destacó la importancia de que la innovación tecnológica se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía.

Las reflexiones de Menchú coincidieron con uno de los temas centrales del encuentro, que durante tres días reunió a especialistas, autoridades y empresas para debatir sobre el futuro de las ciudades inteligentes en América Latina y el papel de la tecnología para enfrentar desafíos urbanos.

Evolución de las ciudades inteligentes

Durante el congreso, expertos coincidieron en que herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la digitalización serán fundamentales para mejorar la seguridad, la movilidad y la gestión urbana, aunque subrayaron que estos avances deben generar beneficios concretos para la población.

Para el responsable de la división de Salud y Ciudades para Latinoamérica y Europa de Intel, Gustavo Michel, el concepto de ciudad inteligente evolucionó más allá de la incorporación de infraestructura digital y ahora apunta hacia modelos capaces de integrar información para anticipar problemas y mejorar la toma de decisiones.

Michel destacó que uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la seguridad, ámbito en el que la IA ya permite identificar riesgos, optimizar la operación de los servicios de emergencia y monitorear infraestructura crítica para detectar fallas antes de que se conviertan en incidentes mayores.

No obstante, advirtió que la transformación digital de las ciudades deberá ir acompañada de mecanismos que garanticen la protección y el manejo responsable de los datos ciudadanos, además de inversiones para modernizar la infraestructura tecnológica, uno de los principales retos que enfrenta América Latina.

En la clausura del encuentro, la directora del Smart City Expo LATAM Congress, Fabiola Vega Concha, sostuvo que la edición 2026 confirmó el papel de la tecnología como una herramienta clave para la gestión urbana, pero subrayó que la transformación de las ciudades depende también de la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos.

Con ello, al cierre de esta edición, hizo una invitación abierta a todos los interesados para participar en el Smart City Expo LATAM Congress 2027. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Pronus para la difusión de este contenido.