Noboa «rechaza y condena» posibles «actos terroristas» de Hamás y Hezbolá en Ecuador

Quito, 11 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto ejecutivo para «rechazar y condenar la influencia e incidencia de las organizaciones denominadas Hamás y Hezbolá en su vinculación con actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano», según versa el documento oficial.

La ejecución del decreto fue encargada, por orden del presidente, al Centro Nacional de Inteligencia; una labor que se realizará en coordinación con las instituciones y entidades competentes y, en caso de ser necesario, con la participación de organismos de Inteligencia de otros Estados.

Entre las justificaciones del decreto figura una que hace referencia a que en mayo pasado, el entonces Centro de Inteligencia Estratégica (ahora Centro Nacional de Inteligencia) remitió a la Presidencia un informe que, de manera general, «ha puesto en conocimiento la posible incidencia que podrían tener las organizaciones Hamás y Hezbolá, en América del Sur y en Ecuador».

Añade que el pasado 5 de septiembre, la Cancillería ecuatoriana remitió a la Presidencia los informes técnico-políticos y jurídico de pertinencia «para identificar como organizaciones terroristas a los grupos denominados ‘Hezbolá’ y ‘Hamás'».

Hamás y Hezbolá fueron catalogadas como organizaciones terroristas por países como Estados Unidos e Israel. La Secretaría de Estados de los Estados Unidos de América (OEA) lo hizo de manera oficial el 17 de mayo de 2021.

La emisión del Decreto Ejecutivo se produce dos días después del ataque de Israel contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Catar.

Tras el suceso, la Embajada de Ecuador en Catar solicitó a los ecuatorianos residentes en dicho país que siguiesen las instrucciones oficiales del gobierno catarí. EFE

af/sm/enb

