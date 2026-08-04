Noboa aborda con ministro emiratí la cooperación en inversiones, IA, seguridad y energía

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Quito, 3 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama, acordaron este lunes establecer hojas de ruta para fortalecer la cooperación bilateral en innovación, inversiones en energía, inteligencia artificial, economía, seguridad, telecomunicaciones, minería, tecnología, entre otros.

El encuentro se celebró en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia ecuatoriana ubicado en Quito, capital del país andino.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, señaló que durante el encuentro se definieron hojas de ruta para avanzar en los distintos sectores, entre ellos, el comercial.

«Estamos en proceso de consolidar dos acuerdos comerciales, el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) y el Tratado Bilateral de Inversiones, lo que demuestra una excelente relación entre ambos países que se construye con base en la confianza», afirmó el canciller.

Kury indicó que la negociación de esos instrumentos es fruto del trabajo desarrollado entre ambos Gobiernos durante los últimos 18 meses.

Por su parte, Al Olama destacó que la alianza estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador cuenta con antecedentes de cooperación en educación, energía, gas y petróleo.

«Creemos que Ecuador es un aliado clave para nosotros en el hemisferio, ya que es un reflejo de liderazgo», señaló el ministro emiratí.

En la reunión también participaron los ministros ecuatorianos de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya; de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, y de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque. EFE

af/rrt