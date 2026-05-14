Noboa advierte que mantendrá «distancia» con los países que no cooperen contra el narco

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Washington, 14 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este jueves de que su Gobierno mantendrá «distancia» con los países que no cooperen en la lucha contra el narcotráfico, en medio de la tensión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

«Hay algunas naciones que nos quieren ayudar y otras que no. Valoramos y agradecemos a aquellas que quieren apoyarnos y mantendremos cierta distancia con las que no lo hagan», afirmó durante un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

Durante su intervención, Noboa, quien ha decretado varios estados de excepción en Ecuador, sostuvo que para combatir la violencia «se necesitan decisiones fuertes y firmes» y advirtió que no hay «mucho tiempo» para medidas débiles o lentas.

Aunque no mencionó países concretos, su Gobierno ha protagonizado varios desencuentros con Colombia, al que acusa de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

Petro, por su parte, ha acusado a Noboa de injerencia en la política interna colombiana, al sugerir que intenta favorecer a la derecha en las próximas elecciones.

En breves declaraciones a la prensa a la salida de la OEA, Noboa aseguró que no tiene ningún problema con los ciudadanos colombianos: «Con el pueblo colombiano, muy buena (la relación). Es un pueblo muy querido y esperamos sacarlo adelante», señaló.

El asiento de la representación de Estados Unidos en la OEA fue ocupado por Kristi Noem, enviada del presidente Donald Trump para el Escudo de las Américas, una alianza contra el narcotráfico integrada por gobiernos conservadores de la región, entre ellos el de Noboa.

El Ejecutivo ecuatoriano tampoco mantiene relaciones diplomáticas con México, presidido por Claudia Sheinbaum, desde que en abril de 2024 la policía irrumpió en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y asilado en la legación.

Noboa concluye este jueves una visita oficial de dos días a Washington, durante la cual se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, coincidiendo con la ausencia de Donald Trump, de viaje a China. EFE

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