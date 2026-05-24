Noboa afirma que no está cansado y se reafirma en seguir su «guerra» al crimen en Ecuador

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Quito, 24 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este domingo que no está cansado de la «guerra» que declaró hace más de dos años a las bandas criminales y afirmó que antes se cansarán los líderes de estas organizaciones delictivas que él.

«A todas las mafias que esperaron ver aquí a un presidente cansado, les digo que primero que se van a cansar ustedes antes de que me canse yo», señaló Noboa durante su informe a la nación ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el primero tras haber sido reelegido el año pasado para el período 2025-2029.

El mandatario ecuatoriano, que asumió por primera vez en noviembre de 2023 al reemplazar al renunciante Guillermo Lasso, señaló que su gobierno se ha encargado de tomar las decisiones difíciles que sus predecesores no tomaron para tratar de conservar su popularidad.

«Lo correcto y necesario lo hicimos nosotros. Si algo tienen claro hoy las mafias, los pseudopolíticos disfrazados de defensores del pueblo y los malos funcionarios que entorpecen el avance de este país, es que yo no pacto, no me rindo y no retrocedo», apuntó.

El gobernante también destacó que durante 2025 lograron capturar a los principales líderes criminales a los que se le atribuye que Ecuador atraviese su peor crisis de violencia, como los narcotraficantes José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’) y Wilmer Chavarría (‘Pipo’), capos de Los Choneros y Los Lobos, las dos mayores organizaciones criminales del país.

«En 2025 los buscamos, los encontramos y los extraditamos, y en el periodo que queda no tendrán donde esconderse. Hay un gobierno que enfrenta y que ha decidido recuperar el orden», reiteró.

Noboa aseguró haber recibido un país al llegar al poder «marcado por el abandono y la desconfianza». «Otros decidieron retirarse y nos tocó asumir en un momento crítico para el Ecuador», recordó.

El jefe de Estado indicó también que a la vez que se luchaba contra las mafias también se ha luchado «para que los niños sigan en las escuelas, para que las mujeres ecuatorianas cuenten con herramientas reales para salir adelante».

«Les prometimos hacer obras y revivir la economía, y ese ha sido mi enfoque: mantener el timón firme a pesar de las tormentas hasta que ese país llegue a puerto seguro», agregó. EFE

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