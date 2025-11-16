Noboa anuncia captura de ‘Pipo’, líder de la banda criminal Los Lobos, con ayuda de España

Quito, 16 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el líder de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más poderosa actualmente en el país, y que se había convertido en el más buscado tras la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’).

A través de un mensaje en redes sociales, Noboa indicó que ‘Pipo’ fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España, aunque no especificó en su mensaje el lugar de la detención, si bien se rumoreaba en los últimos años que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de las organización criminal desde España.

El mandatario ecuatoriano hizo este anuncio al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor «mano dura» al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo. EFE

