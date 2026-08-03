Noboa anuncia el despliegue de 4.000 policías y militares en Quito para reforzar seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 3 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes el despliegue de 4.000 policías y militares adicionales en Quito para reforzar las operaciones contra el crimen organizado, tras las denuncias por un aumento de los robos en las últimas semanas y el hallazgo de un cuerpo colgado de un puente.

«Hoy ponemos en marcha el plan de protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más los necesitan los quiteños: en el ingreso y salida de los trabajos, en los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios», dijo Noboa en un video publicado en su cuenta de la red social Instagram.

El mandatario también señaló que 2.000 militares más se unirán al trabajo de la Policía, para «fortalecer el trabajo en los puntos más críticos y emblemáticos de la capital». EFE

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