Noboa anuncia el despliegue de 4.000 policías y militares en Quito para reforzar seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 3 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes el despliegue de 4.000 policías y militares adicionales en Quito para reforzar las operaciones contra el crimen organizado, tras las denuncias por un aumento de los robos en las últimas semanas y el hallazgo de un cuerpo colgado de un puente.

«Hoy ponemos en marcha el plan de protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más los necesitan los quiteños: en el ingreso y salida de los trabajos, en los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios», dijo Noboa en un video publicado en su cuenta de la red social Instagram.

El mandatario también señaló que 2.000 militares más se unirán al trabajo de la Policía, para «fortalecer el trabajo en los puntos más críticos y emblemáticos de la capital».

Los operativos se concentrarán principalmente en dos franjas horarias: entre las 04:00 y 11:00 hora local (09:00 y las 16:00 GMT) y entre las 17:00 y 02:00 (22:00 y las 07:00 GMT).

La Presidencia señaló en un comunicado que también se intensificarán los controles en los ingresos a Quito y «en vías utilizadas por estructuras criminales, como la avenida Simón Bolívar», así como en el centro de la capital y en otros puntos de alta concentración de personas.

Noboa añadió que incorporarán 100 vehículos y motocicletas y 20 drones para las nuevas operaciones que se realicen en la ciudad.

«A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa, cada ataque tendrá una respuesta más fuerte. Inicia una nueva etapa, donde la luz que irradia Quito seguirá siendo referente en el continente entero», mencionó el presidente.

Este anuncio llega después de que el pasado 29 de julio la Policía encontró un cuerpo embalado y decapitado que colgaba de un puente en la avenida Simón Bolívar, algo que hasta ahora solo había sucedido en municipios como Durán o Guayaquil, (en la provincia del Guayas) de los más violentos del país y ubicados en la costa del país andino.

Además, el 21 de julio tres universidades de la capital manifestaron su preocupación por el incremento de robos, asaltos y de casos de estudiantes drogados en los alrededores de sus campus y pidieron intervención estatal, por lo que el Gobierno puso en marcha hace unos días un plan para reforzar los exteriores de los centros de educación superior en ocho provincias del país.

Medios locales también han reportado ataques armados y casos de violencia criminal en varios sectores de la capital.

Pichincha, cuya capital es Quito, es una de diez provincias que desde junio pasado está bajo un estado de excepción decretado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales en los territorios más violentos del país; una medida que el mandatario ha utilizado en los últimos dos años, desde que a inicios de 2024 declaró a Ecuador en «conflicto armado interno» por el alto número de homicidios y nivel de criminalidad. EFE

cbs/sm/fpa