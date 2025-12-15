Noboa anuncia una subida de doce dólares mensuales del salario básico de Ecuador

Quito, 15 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes un incremento del salario básico, que pasará de 470 a 482 dólares mensuales a partir de enero de 2026, es decir, una subida de doce dólares.

«Por primera vez en casi una década no hay imposición, hay consenso y unión entre el gobierno, empleadores y empleados», afirmó el mandatario en su cuenta de X.

El nuevo salario se fijó tras una reunión a puerta cerrada del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, una instancia tripartita que evaluó indicadores económicos, sectoriales y laborales antes de alcanzar un acuerdo.

Según Noboa, este incremento es señal de una «economía que se fortalece» y que «viene acompañada de políticas que buscan incentivar la creación de plazas de empleo».

Además, desde el Ministerio de Trabajo resaltaron que el consenso alcanzado es una señal positiva y explicaron que la subida busca mejorar el poder adquisitivo de los ecuatorianos.

El Ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este acuerdo pone en evidencia «el compromiso del país por avanzar hacia un modelo laboral equilibrado, donde las decisiones se construyen desde el diálogo y la corresponsabilidad de todos los actores».

Por su parte, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Xavier Rosero, presente en la reunión técnica de este lunes, destacó a EFE que la subida «representa un gran esfuerzo de las empresas» y que debe ser entendida «como un nuevo marco de estabilidad en materia laboral», el cual requiere manejarse con responsabilidad por su impacto en la actividad productiva. EFE

