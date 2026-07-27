Noboa califica de «victoria» de su Gobierno el acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá

Compartir

4 minutos

Quito, 27 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó este lunes de «victoria» de su Gobierno el Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito el pasado viernes entre su país y Canadá, que amplía las condiciones de acceso a sus mercados, con la eliminación de aranceles para el 99,6 % de la oferta exportable ecuatoriana y nuevas facilidades para el intercambio de recursos.

«El acuerdo comercial con Canadá es una victoria de este Gobierno. Se empezó a discutir hace mucho tiempo, pero si no había la voluntad del Gobierno de verdaderamente hacerlo, hubiese sido imposible», dijo Noboa en una entrevista con la radio Sucre.

Aseguró que Canadá es una «economía madura», con alto consumo, y los exportadores ecuatorianos de cacao, banano, camarón y productos no tradicionales van a tener un alto beneficio al tener un nuevo destino, «ya que Canadá siempre ha sido una economía fuerte con un altísimo consumo per cápita».

El acuerdo comercial, firmado en Otawa por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, está conformado por 29 capítulos que abarcan disciplinas como comercio de bienes y servicios, inversiones, comercio electrónico, transparencia, asuntos laborales y ambientales, género, mipymes, pueblos indígenas y solución de controversias.

De acuerdo al Gobierno ecuatoriano, una vez que entre en vigencia el acuerdo, más de 600 productos ecuatorianos accederán al mercado canadiense libres de aranceles, «permitiendo al país igualar las condiciones preferenciales que ya gozan competidores regionales como Colombia y Perú».

Entre los productos emblemáticos destacan el banano, cacao y sus derivados, camarón (langostino), frutas tropicales, brócoli, espárragos, palmito, quinua y frutas y hortalizas congeladas.

«Canadá, con cerca de 40 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita cercano a los 53.000 dólares, constituye un socio estratégico para diversificar las exportaciones nacionales y fortalecer la presencia del Ecuador en América del Norte», señaló el Ministerio de Producción en un comunicado.

Según el Gobierno ecuatoriano, el tratado también protege la producción nacional mediante tratamientos especiales para los sectores más sensibles, ya que excluye o establece mecanismos de protección para 227 productos agrícolas estratégicos, resguardando actividades relacionadas con arroz, maíz, leche, carnes, azúcar y otros que representan una parte significativa de la producción y del empleo agrícola del país.

Adicionalmente, el acuerdo facilitará el acceso en mejores condiciones a materias primas, bienes de capital y recursos provenientes de Canadá, «fortaleciendo la productividad de la industria ecuatoriana y mejorando su competitividad».

El Ministerio señaló que Ecuador «preservó plenamente su derecho soberano para establecer regulaciones destinadas a proteger la salud pública, el ambiente, la calidad de los productos y la sanidad animal y vegetal».

También, que mantiene vigente la prohibición de importar ropa usada e incorpora mecanismos de cooperación bilateral y de solución de alertas comerciales entre ambos países.

En 2025, el comercio no petrolero entre Canadá y Ecuador dejó un saldo favorable de 85 millones de dólares para el país andino, en donde las exportaciones tuvieron mayor preponderancia que las importaciones, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Las exportaciones ecuatorianas a ese país alcanzaron los 563 millones de dólares en 2025, lo que significó un aumento de 91 % en relación a 2024, de acuerdo al gremio. EFE

sm/lss