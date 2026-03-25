Noboa condecora en Ecuador a Kristi Noem, la exsecretaria de Seguridad Nacional de Trump

4 minutos

Quito, 25 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, condecoró este miércoles en Quito a Kristi Noem, la ex secretaria de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, a la que otorgó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, el segundo de mayor importancia dentro de esta distinción.

Noboa entregó la distinguió a Noem en una ceremonia desarrollada en el Palacio de Carondelet, la sede de la Presidencia ecuatoriana, a la que llegó la estadounidense en calidad de enviada especial del ‘Escudo de las Américas’, la alianza de Trump con gobiernos de derecha de Latinoamérica para combatir al crimen organizado.

Noem recibió la condecoración en una visita que no fue anunciada por el Gobierno, que no convocó a medios de comunicación de manera abierta para esta ceremonia.

La distinción, oficializada mediante decreto ejecutivo, reconoce la contribución de Noem al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente en materia de seguridad, gobernanza y cooperación institucional.

Según el decreto, la condecoración se otorga «en reconocimiento a su destacada trayectoria de servicio, así como por los esfuerzos orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América».

La delegada estadounidense llegó al Palacio de Carondelet bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en una visita de la que no se ha detallado públicamente la agenda.

Se trata de su tercera visita en menos de un año de Noem en Ecuador, aunque en esta ocasión ya no ejerce como secretaria de Seguridad de la administración Trump.

Previamente había estado en Quito para una reunión con Noboa, y a las pocas semanas regresó para visitar bases militares en Ecuador, en plena campaña del Gobierno de Noboa para el referéndum en el que se buscaba cambiar la Constitución para permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, algo que finalmente fue ampliamente rechazado por los ecuatorianos.

Durante la ceremonia, Noboa elogió a Noem al decir que «su liderazgo en un campo tan complejo como la seguridad reafirma la importancia de la cooperación internacional para enfrentar desafíos compartidos».

«Ecuador valora profundamente su trabajo y el compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los jóvenes para mantenerlos alejados del narcotráfico», señaló el presidente.

Por su parte, Noem se consideró afortunada de haber construido esta relación con el pueblo de Ecuador y alabó a Noboa al señalar que él y su familia «son líderes visionarios que miran al futuro de Ecuador para asegurarlo, no solo en seguridad sino en prosperidad económica».

Ahora como enviada especial del ‘Escudo de las Américas’, la estadounidense anticipó que seguirá trabajando «para construir ese escudo que nos proteja de los peligros de la migración masiva y de fronteras abiertas para cárteles y organizaciones narcoterroristas».

La relación entre Ecuador y Estados Unidos se ha intensificado en los últimos meses en el ámbito de la seguridad, con operaciones conjuntas contra el narcotráfico, intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de la presencia de agencias estadounidenses en apoyo a las fuerzas locales para atacar a las bandas criminales y mafias del narcotráfico.

Esta condecoración se dio en medio de la polémica surgida por las informaciones periodísticas que apuntan a que el supuesto campamento de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacado recientemente por las Fuerzas Armadas de Ecuador era, en realidad, una granja. EFE

af/fgg/nvm

(foto)(video)