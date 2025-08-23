Noboa confirma gira por Japón y Vietnam tras haber viajado a Brasil, Uruguay y Argentina

Quito, 22 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emprenderá una gira internacional por Asia para visitar Japón y Vietnam, tras haber culminado este viernes otro recorrido por Suramérica que lo llevó a Brasil, Uruguay y Argentina.

Noboa anunció a través de un decreto que saldrá nuevamente del país desde el 24 de agosto al 2 de septiembre para recorrer Japón y Vietnam, sin detallar hasta el momento la agenda que sostendrá en ambos países.

El decreto apenas señala que el mandatario buscará «fortalecer las relaciones comerciales bilaterales con los países de Asia oriental».

Durante está gira, Noboa estará acompañado en ambos países por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, mientras que en Japón también estarán los ministros de Energía y Minas, Inés Manzano; Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios; y Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo.

El viaje a Japón ya había sido anticipado a inicios de esta semana por la portavoz del Gobierno de Noboa, Carolina Jaramilla, al señalar en rueda de prensa que estará en territorio nipón del 24 al 30 de gosto.

Según Jaramillo, en Tokio se reunirá con el primer ministro, Ishiba Shigeru, «lo que representa una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países».

«Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia y este tipo de encuentros al más de alto nivel constituyen una manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada», explicó la vocera esta semana.

En la visita se prevé firmar el memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, en inglés) y Proecuador, con Noboa como testigo de honor, adelantó Jaramillo al anotar que esta agenda permitirá abordar de manera directa la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

Japón es una de las principales economías del mundo y un inversionista relevante en América Latina, dijo Jaramillo al agregar que fomentar la atracción de inversiones extranjeras directas japonesas en sectores como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura «es prioritario» para el desarrollo sostenible de Ecuador.

El mandatario regresó este viernes a Ecuador tras haber estado toda la semana de viaje para realizar visitas oficiales a Brasil, Uruguay y Argentina, donde mantuvo sendas reuniones con sus respectivos presidentes Lula Da Silva, Yamandú Orsi y Javier Milei.

Antes de asumir el nuevo mandato, el pasado 24 de mayo, para el que fue reelegido el pasado 13 de abril, Noboa realizó una gira internacional de quince días en la que visitó seis países, entre ellos El Vaticano (para el funeral del papa Francisco), España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia. Y en junio pasado, Noboa viajó a China, España e Italia. EFE

