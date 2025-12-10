Noboa dice que el Nobel a Machado refleja la unidad de la región por un futuro de libertad

1 minuto

Quito, 10 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló este miércoles que el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado es un reflejo de una causa común de la región que se une por un futuro de libertad y dignidad «innegociables».

El gobernante, presente en la ceremonia, felicitó a Machado por el premio Nobel de la Paz, que en su nombre recibió su hija Ana, en Olso.

«Felicitaciones, Maria Corina, por este Nobel de la Paz que refleja una causa común: la de una región que se une, se levanta y avanza hacia un futuro donde la libertad y la dignidad sean innegociables», escribió Noboa en la red social X.

Agregó que «hoy Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen».

Noruega es la última parada de una gira que comenzó Noboa la semana pasada y que lo llevó también a España y Emiratos Árabes Unidos.

«Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, apoyar la democracia en nuestra región», declaró en Olso Noboa, a quien Machado había invitado para que lo acompañase en la ceremonia, a la que finalmente la política venezolana no pudo asistir. EFE

sm/ajs