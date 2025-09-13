The Swiss voice in the world since 1935

Noboa elimina subsidio al diésel en Ecuador, que llega a 1.100 millones de dólares al año

Quito, 12 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este viernes la eliminación del subsidio al diésel, una medida que según las previsiones del Gobierno supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares que ahora los ministros anuncian que serán destinados a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.

Noboa dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo en el país, que actualmente registran precios al consumidor similares a los valores internacionales, tras haberlos igualado progresivamente luego de su descongelamiento.

Estas medidas se enmarcan dentro de los planes económicos de Noboa se reducir el déficit estatal, que llegó a casi el 5 % del producto interior bruto (PIB) cuando llegó al poder en 2023, y cumplir las metas del programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a 5.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años (2024-2028). EFE

