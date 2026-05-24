Noboa ensalza «guerra» al crimen y los datos económicos al cumplir un año de su reelección

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Quito, 24 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó los avances en la lucha contra el crimen organizado y la mejora en los indicadores económicos durante el informe a la nación ante la Asamblea Nacional, al cumplir el primer año de su reelección hasta 2029.

«Asumimos la responsabilidad de gobernar un país marcado por el abandono, la violencia y la desconfianza», dijo Noboa que llegó por primera vez al poder en 2023 para completar el período del conservador Guillermo Lasso (2021-2025).

Señaló que su Gobierno ha combatido «estructuras criminales que crecieron durante años mientras muchos miraban hacia otro lado. Algunos eran hasta socios».

«Tomamos decisiones difíciles», anotó, al subrayar que le tocó gobernar en uno «de los momentos más difíciles» de la historia reciente.

Ello -dijo- porque debió enfrentar «violencia, crisis energética, intento de desestabilización y un sistema que durante años se acostumbró a proteger privilegios mientras el país se hundía».

«Yo no pacto, no me rindo y no retrocedo. A todas las mafias que esperaron ver aquí un presidente cansado, les digo: ‘Primero se van a cansar ustedes antes de que me canse yo'», abundó.

El Gobierno sostiene que «la tasa de homicidios intencionales se redujo en un 13 % y los delitos comunes bajaron en un 23 % en comparación al 2024-2025». Ese último año, Ecuador se ubicó a la cabeza en la tasa de homicidios en la región con unos 9.300 casos.

Avances económicos

Según cifras oficiales, la economía pasó de una contracción del 1,9 % en 2024 a un crecimiento del 3,7 % en 2025. Después de siete años, Ecuador volvió a los mercados internacionales y consiguió 5.000 millones de dólares en financiación. Además, suscribió con el Fondo Monetario Internacional un programa crediticio por ese monto en cuatro años (2024-2028).

Las exportaciones no petroleras crecieron un 18,32 %, pasando de 24.848,5 millones en 2024 a 29.401,9 millones de dólares en 2025.

Destacó la reducción de la pobreza que recibió en 26 % y que en diciembre de 2025 llegó a 21,4 %, «siendo esta la más baja en la historia» de Ecuador, dijo.

Asimismo, la pobreza extrema bajo de 10,4 por 8,4 %, mientras que hubo un crecimiento de 4 puntos en el empleo adecuado entre el último trimestre del 2024 y 2025, anotó.

En el informe a la nación también destacó las obras de infraestructura que ha realizado en su Gobierno, pero no hizo referencia a los efectos de la guerra arancelaria que desató en febrero pasado con Colombia con una escalada de impuestos, como mecanismo de presión para que Bogotá refuerce la seguridad en la frontera. EFE

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