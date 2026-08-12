Noboa entrega ayudas a 3.000 mujeres de Ecuador para que puedan continuar con sus estudios

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Quito, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente, Daniel Noboa, presentó este miércoles el programa de ayudas económicas ‘Mujeres que Transforman 2026’, con el que prevé beneficiar a 3.000 estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos para que puedan continuar con su formación superior.

Según informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la iniciativa contará con una inversión de 1,4 millones de dólares y contempla la entrega, por una sola vez, de 482 dólares a cada beneficiaria, equivalente a un salario básico unificado, para cubrir gastos de manutención durante un periodo académico.

El dinero podrá destinarse a alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte y otros gastos relacionados con la permanencia de las estudiantes en el sistema educativo.

Las solicitudes estarán abiertas entre el 12 y el 21 de agosto a través de la plataforma del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

La convocatoria dará prioridad a mujeres supervivientes de violencia de género, con discapacidad permanente, en situación de escasos recursos, retornadas al país en condición de vulnerabilidad o pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

Según datos del Gobierno, entre 2024 y 2026 se entregaron cerca de 557.000 becas y ayudas económicas para estudios superiores y procesos de capacitación, de las cuales más del 60 % estuvieron destinadas a mujeres. EFE

af/seo