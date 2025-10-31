Noboa espera reunirse con Trump en las próximas dos o tres semanas

2 minutos

Quito, 31 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anticipó este viernes que espera tener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las próximas dos o tres semanas, con una fecha aún por definir.

«Todavía no se ha definido. Se proyecta que en las próximas dos o tres semanas tengamos una reunión», señaló Noboa -en una entrevista con el canal de televisión Teleamazonas- sin dar más detalles.

Este encuentro podría darse en medio de la campaña electoral para el referéndum convocado para el domingo 16 de noviembre, donde entre otros asuntos se votará la eliminación de la prohibición de tener bases militares extranjeras en territorio nacional.

Esta propuesta abriría la puerta a que Estados Unidos volviera a tener en Ecuador un contingente militar, como lo tuvo en la costa de Ecuador hasta 2009, antes de la prohibición impuesta en la Constitución actual, impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en 2008.

Este tema hará parte de las conversaciones que Noboa sostendrá con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien desde el próximo 5 de noviembre visitará a Ecuador por segunda vez en menos de cuatro meses.

Noboa detalló que Noem estará en Quito el 5 y 6 de noviembre para abordar las amenazas de seguridad que comparten ambos países.

«Estamos cooperando en temas de seguridad, no solo para Ecuador sino para Estados Unidos. Hay que cortar el problema de origen que viene desde la región», precisó Noboa, al referirse al narcotráfico que parte de los puertos y costas de Ecuador hacia Norteamérica.

Noboa es uno de los presidentes de América Latina con mayor cercanía a la Administración de Donald Trump, que ha visto en Ecuador a uno de sus principales socios en la región.

El mandatario ecuatoriano asistió en Washington a la investidura de Trump en enero pasado y ambos tuvieron un breve encuentro tres meses después en Mar-a-Lago (Florida), a donde Noboa viajó en plena campaña electoral para su reelección.

En la agenda entre Ecuador y Estados Unidos también están los aranceles impuestos por Trump al país andino, que comenzaron en un 10 % en abril y que desde agosto pasaron al 15 %, si bien hay una propuesta del Gobierno estadounidense para eliminarlos en aquellos productos de mayor exportación de Ecuador que no se producen en Estados Unidos, como el banano y el cacao. EFE

