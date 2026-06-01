Noboa felicita a De la Espriella y le desea éxitos en la segunda vuelta en Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por «una gran victoria» en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde fue la opción más votada, y le deseó éxitos en la segunda vuelta que disputará con el izquierdista Iván Cepeda.

«¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región», dijo Noboa en referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), aliado del presidente colombiano, Gustavo Petro, y quien apoyaba a Cepeda.

Correa es además líder del partido Revolución Ciudadana, cuya candidata para las dos últimas elecciones presidenciales, Luisa González, perdió ante el actual mandatario.

«Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real», agregó Noboa en su cuenta de la red social X.

El mandatario ecuatoriano fue acusado esta noche por Cepeda de haber metido mano en las elecciones presidenciales al estar «complotado» con De la Espriella, después de que el viernes anunció que, tras un acuerdo con el aspirante de ultraderecha, había decidido levantar los aranceles que impuso desde febrero a las importaciones colombianas.

En enero, Noboa anunció la imposición de una «tasa de seguridad» a los productos que ingresan del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de Petro contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 %.

Este domingo el Servicio Nacional de Aduana (Senae) ecuatoriano oficializó la eliminación de los gravámenes, una decisión que entrará en vigencia este lunes.

Sin embargo, el Gobierno de Colombia aseguró que el anuncio de Noboa no se trataba de una medida de buena voluntad, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). EFE

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