Noboa felicita a Kast y afirma que «se abre una nueva etapa» para Chile y la región

2 minutos

(Actualiza con un comunicado de la Cancillería)

Guayaquil (Ecuador), 14 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y afirmó que «se abre una nueva etapa para Chile y para la región».

«Felicitaciones José Antonio Kast. Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto», escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana añadió en un comunicado que el Gobierno «reconoce y valora el firme compromiso del Estado chileno y de sus instituciones para garantizar una jornada electoral amplia, transparente y acorde con los más altos estándares democráticos, la cual refleja de manera inequívoca la voluntad soberana de sus ciudadanos».

Y expresó «sus mejores deseos para que la gestión del señor Kast contribuya al bienestar y progreso del pueblo chileno».

Al igual que Noboa, el expresidente conservador ecuatoriano Guillermo Lasso (2021 – 2023) felicitó al mandatario electo «por su contundente victoria» y aseguró que «su liderazgo fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador».

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico. EFE

cbs/rrt