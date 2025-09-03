Noboa homenajea a RJ Luis Jr., el primer jugador de origen ecuatoriano en llegar a la NBA
Quito, 2 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó este martes un reconocimiento al balocentista Reggie Jason Luis Jr., el primer jugador de origen ecuatoriano en llegar a la NBA, donde forma parte de la franquicia de los Boston Celtics.
Durante la reunión celebrada en el Palacio de Carondelet, en Quito, Noboa resaltó el orgullo que supone este logro deportivo para el país y describió al jugador como un referente para miles de jóvenes ecuatorianos que sueñan con triunfar en el deporte.
«Construimos un país donde queremos que los jóvenes crean en el deporte como un camino, gracias RJ Luis Jr. por recordarnos que sí se puede», publicó el presidente en sus redes sociales.
El jugador, de 22 años, se encuentra de viaje con su familia en Ecuador, donde visitó lugares emblemáticos como la Mitad del Mundo y la sureña ciudad de Cuenca, de donde es originaria su madre.
Aunque nacido en Miami, RJ Luis Jr., es hijo de la ecuatoriana Verónica Luis y el dominicano Reggie Charles, exjugador profesional de baloncesto en República Dominicana, España y Ecuador.
RJ Luis se desempeña como alero y los últimos años fue una figura relevante en la liga de baloncesto universitaria de Estados Unidos. EFE
af/fgg/hbr
(foto)