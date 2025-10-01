Noboa impulsa ley urgente para modernizar Fuerzas Armadas y Policía en plena crisis social

3 minutos

Quito, 1 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley económico-urgente que busca fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante incentivos tributarios y donaciones, en momentos en que el país cumple diez días de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

La Ley tiene por objeto establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

Las donaciones podrán ser de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, detalló.

En el caso de contribuyentes nacionales, -anota- darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme las condiciones, limites y procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Con esta iniciativa, Noboa reafirma que «la seguridad de Ecuador es una prioridad inaplazable», reza el escrito sobre el nuevo proyecto de ley enviado luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Solidaridad, que -entre otros temas- contemplaba el tema de las donaciones y los incentivos tributarios.

«Pese a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden, a este Gobierno nada lo detiene y siempre insistirá en garantizar la seguridad del país», finaliza el escrito.

El envío ocurre en momentos en que se cumple el décimo día de protestas por la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con carácter nacional, pero que se ha caracterizado por bloqueos temporales de vías en unas seis de las 24 provincias de Ecuador.

Este miércoles, la Federación de Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador, en la provincia de Imbabura —epicentro de las mayores protestas—, declaró una «tregua temporal» como «gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno».

Trámite urgente

La Asamblea Nacional, liderada por el oficialista Neils Olsen, confirmó este miércoles, que recibió el martes el sexto proyecto de Ley Económica Urgente remitido por el Ejecutivo, cuyo propósito es fortalecer a las fuerzas del orden.

«El cuerpo legal tiene como eje central reforzar las capacidades operativas y estratégicas de las fuerzas del orden, al tiempo que establece mecanismos para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado, evitando que los grupos delincuenciales accedan a recursos ilícitos destinados a financiar actividades criminales, adquisición de armamento o corrupción institucional», señaló.

La Asamblea Nacional reiteró que «la seguridad de los ecuatorianos constituye una prioridad absoluta» y en ese marco, avanzó que este proyecto será tramitado «con la urgencia que demanda la Constitución, en estricto apego a la Ley y con la seriedad que exige la coyuntura nacional».

Con este paso, el Parlamento indicó en un comunicado que reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento institucional frente a las amenazas que enfrenta el país. EFE

sm/lnm

(foto)