Noboa justifica arancel a Colombia por gastar 400 millones de dólares más en la frontera

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Quito, 18 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó el arancel del 100 % impuesto a Colombia al asegurar que su Gobierno debe gastar 400 millones de dólares más al año para reforzar la seguridad en la frontera común ante la «falta de protección territorial del país vecino».

Así lo declaró en una entrevista con el medio colombiano Revista Semana difundida este sábado por la Presidencia ecuatoriana.

Noboa sostuvo que Ecuador se ha visto obligado a redoblar el despliegue de sus Fuerzas Armadas, especialmente en la zona del Putumayo, en el sur de Colombia y frontera con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, por el retiro de tropas colombianas en zonas que, según dijo, han sido tomadas por la guerrilla y en las que se ha «descontrolado la siembra de coca».

«A nosotros nos toca gastar el doble y nos cuesta 400 millones de dólares más al año tener a nuestras Fuerzas Armadas posicionadas en la frontera, especialmente en la zona del Putumayo», afirmó el mandatario.

Además, defendió que la «tasa de seguridad» del 100 % a productos colombianos no responde a una «guerra comercial».

«No es que se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; se le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada; y se le ha declarado la guerra al contrabando y la ilegalidad», dijo Noboa.

El mandatario ecuatoriano también señaló que «Colombia tuvo en el año 2025 un superávit comercial con el Ecuador de casi 1.200 millones de dólares» y que «uno no insulta a uno de sus mejores clientes comerciales. Uno busca de qué manera puede sostener esa misma relación».

Por último, sostuvo que el exvicepresidente Jorge Glas «no es un preso político, es un político preso por casos de corrupción», en respuesta a las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró que Ecuador estaba «dejando morir de hambre» al expolítico, recluido en la cárcel de máxima seguridad de la provincia de Santa Elena.

La guerra comercial entre ambos países comenzó en enero con la imposición de aranceles del 30 % por parte de Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado.

El 10 de abril, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que Colombia elevaría su arancel al 100 % en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 %, a partir del 1 de mayo.

La nueva escalada de la guerra comercial se produjo días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente Glas es un «preso político», declaración que Noboa catalogó como un «atentado contra la soberanía», motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá. EFE

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