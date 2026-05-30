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Noboa le dice a candidato de ultraderecha colombiana que el 1 de junio levantará aranceles

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Bogotá, 29 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes, en una conversación con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que el 1 de junio levantará los aranceles impuestos a los productos colombianos a comienzos de año alegando problemas de seguridad en la frontera.

«Desde el primero de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad», dijo Noboa en la conversación con De la Espriella, que el candidato divulgó en sus redes sociales a dos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo. EFE

pc/joc/jrh

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