Noboa le dice a candidato de ultraderecha colombiana que el 1 de junio levantará aranceles

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Bogotá, 29 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes, en una conversación con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que el 1 de junio levantará los aranceles impuestos a los productos colombianos a comienzos de año alegando problemas de seguridad en la frontera.

«Desde el 1 de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad», dijo Noboa en la conversación con De la Espriella, que el candidato divulgó en sus redes sociales a dos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

El mandatario explicó en X que tomó la decisión tras conversar con De la Espriella, quien le pidió levantar los aranceles, y «confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo» y que también acordaron la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano.

«Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países», expresó Noboa.

Por su parte, De la Espriella aseguró que, si resulta elegido presidente este domingo o el próximo 21 de junio si pasa a segunda vuelta, visitará a Noboa en la frontera para estrechar la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países.

El candidato ultraderechista aparece en segunda posición en las encuestas de intención de voto, detrás del izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, y por delante de la uribista Paloma Valencia.

La decisión se conoce en medio de la disputa comercial que mantienen ambos países desde comienzos de este año, cuando el Gobierno de Noboa impuso una «tasa de seguridad» a los productos colombianos al considerar insuficientes las acciones del presidente, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

La medida, duramente criticada por empresarios y comerciantes, comenzó en febrero con un gravamen del 30 %, fue elevada posteriormente al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo. EFE

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